«بيطري الشرقية» يضبط 875 كجم لحوم وأسماك فاسدة ويُحرر 6 مخالفات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) نفذت حملات لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة وضبط (٨٧٥ كجم ) تقريبا لحوم مخالفة بيانها ( ٥ كجم ) لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٤٢٠ كجم)أسماك ولحوم مجمدة مجهولين المصدر و(٤٥٠ كجم ) مصنعات لحوم غير صالحة وتم تحرير (٦)محاضر مخالفة وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وفى سياق متصل، أشار"متولي" إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥١٤ ألفًا و٤٠٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٦٠ ألفًا و٥٥٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٣ ألفا و٨٥٣) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٢٦٢) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.