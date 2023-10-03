الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«بيطري الشرقية» يضبط 875 كجم لحوم وأسماك فاسدة ويُحرر 6 مخالفات

الحملات
الحملات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات  الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية  ( مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة  الصحية - الرقابة الإدارية ) نفذت حملات لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري،  أن الحملات أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة وضبط (٨٧٥ كجم ) تقريبا لحوم مخالفة بيانها ( ٥ كجم ) لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٤٢٠ كجم)أسماك ولحوم مجمدة مجهولين المصدر  و(٤٥٠ كجم ) مصنعات لحوم غير صالحة وتم تحرير (٦)محاضر مخالفة وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

 

وفى سياق متصل، أشار"متولي" إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥١٤ ألفًا و٤٠٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٦٠ ألفًا و٥٥٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٣ ألفا و٨٥٣) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٢٦٢) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

مدير مديرية الطب البيطري الرقابة الإدارية مباحث التموين الطب البيطري شوادر بيع الأسماك

مواد متعلقة

بالطبل والمزمار.. وصول مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي بالشرقية

الآلاف يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري بالشرقية تأييدًا لترشح الرئيس السيسي

اليوم.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالشرقية

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

براءة "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه.. وإيداعها دار رعاية نفسية

مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي من أمام مكتب شهر عقاري بالشرقية (فيديو)

فعاليات مسابقة جمال الخيل بمهرجان الخيول العربية فى الشرقية (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور