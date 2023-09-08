افتتاح 6 مشروعات خدمية بقطاعي مياه الشرب والصرف بالشرقية

بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين محطة مياه العدوة والتي تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه.

تفاصيل المشروعات:

حيث تم الانتهاء من محطة مياه البكارشة والتي تعمل بطاقة 51 ألف م3/ اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه، مشروع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق والذي يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه، مشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس والتي تعمل بطاقة 22 ألف م3/اليوم لخدمة قري (الجعافرة – الخطارة الصغرى – الهيصمية – سواده – الصوالح - الخميين – النمروط - منزل نعيم) وبتكلفة 366 مليون و 800 ألف جنيه، ومشروع إنشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس لخدمة قرى (قنتير والغزالي وعزبتي زيزو وغالي) والتي تعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم وبتكلفة 210 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.