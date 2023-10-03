58 % منها فى الحضر.. "الإحصاء": 269.8 ألف حالة طلاق خلال عام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022، مقابل 254777 حالة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.

وبلغ عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022، تمثل 57.9٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 8.3٪.

وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 110472 حالة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 2.8٪.

إشهادات الطلاق طبقًا للحضر والريف

ارتفع عدد إشهادات الطـلاق إلى 258757 إشهادًا عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪، حيث بلغ عددها فى الحضر 145467 إشهادًا عام 2022 تمثل 56.2٪ من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادًا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهادًا عام 2022 تمثل 43.8٪ من جملة الإشهادات مقابل110166 إشهادًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 2.8٪.

إشهادات الطلاق طبقًا لفئات السن



بالنسبة للمطلقين سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهادًا بنسبة 18.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهادًا بنسبة 0،1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.

أما بالنسبة للمطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهادًا بنسبة 17.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهادًا بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.1سنة عام 2022.

إشهادات الطلاق طبقًا للحالة التعليمية



وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهادًا تمثل 35.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهادًا بنسبة 0،1٪ من جملة الإشهادات.



بينما سجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85830 إشهادًا تمثل 33.2٪، وسجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهادًا بنسبة 0.1٪ من جملة الإشهادات.

أحكام الطلاق النهائية



بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكمًا عام 2022مقابل 11194 حكمًا عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1٪ من جملة الأحكام.

بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10811 حكما عام 2022 تمثل 97.6٪ من جملة الأحكام مقابل 10888 حكما عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.

بلغ عدد أحكام الطلاق فى الريف 266 حكما عام 2022 تمثل 2.4٪ من جملة الأحكام مقابل 306 أحكام عامة 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1٪.

سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكما واحدا تمثل 0.01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.