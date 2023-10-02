الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 40% تراجع فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية خلال عام

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلنت الحكومة عن تراجع إجمالى أعداد مخالفات البناء فى نطاق مجالس المدن والأحياء بنسبة 40%، لتصل إلى 123.6 ألف مخالفة بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 205 ألف مخالفة فى عام 2021، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من المخالفات يتمثل فى بناء بدون رخصة بعدد 79.6 ألف مخالفة، يليه تعلية بدون رخصة 31.7 ألف مخالفة، ومخالفة شروط الترخيص 5444 مخالفة، وتعديلات معمارية 2106 مخالفة. 

 

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إجمالى تراخيص البناء


ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور" صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد تراخيص البناء للمبانى السكنية التى صدرت خلال عامى 2022 و2021 نحو 277.7 ألف ترخيص، بواقع 161.4 ألف ترخيص فى عام 2021 و116.3 ألف ترخيص فى عام 2022، وذلك بعد انتهاء العمل بقرار وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات، حيث نص الكتاب الدورى رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية على استمرار المحافظات فى السماح بالبناء فى القرى وتوابعها، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعوصام المحافظات لحين إقرار قانون البناء الموحد بتعديلاته رسميًا.

 

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عدد الوحدات السكنية المنفذة


وأوضح تقرير الإحصاء، أن تراخيص البناء للمبانى السكنية خلال الفترة بين عامى 2018 و2022 تذبذبت صعودًا وهبوطًا من 64.059 ألف ترخيص فى عام 2018 لـ 77.064 ألف ترخيص فى عام 2019، لتسجل أدنى مستوياتها بعد ذلك فى عام 2020 بنحو 41.9 ألف ترخيص تزامنًا مع قرار إيقاف تراخيص البناء فى ذلك التوقيت، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 161.4 ألف ترخيص فى عام 2021 و116.3 ألف ترخيص فى عام 2022.


وعلى أساس جغرافى، بلغ إجمالى عددد المبانى السكنية التى تم انشاؤها فى نطاق مجالس المدن والأحياء بالمحافظات 2 مليون و82 ألف وحدة سكنية، منها 1.9 مليون وحدة نفذها القطاع الخاص و170.3 ألف وحدة نفذها القطاع الحكومى، وجاءت محافظة الغربية فى المرتبة الأولى بنحو 605 ألف وحدة سكنية منفذة، يليها محافظة الدقهلية 494.6 ألف وحدة، محافظة قنا 148.4 ألف وحدة، محافظة المنوفية 108.8 ألف وحدة، محافظة الشرقية 89.2 ألف وحدة.

مخالفات تراخيص بناء جهاز الإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مخالفات بناء

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