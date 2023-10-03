شركة مدينة مصر تحقق أرقامًا قياسية وتسجل أعلى مبيعات تعاقدية فى الربع الثالث لعام 2023 مقارنة بأى سنة فى تاريخ الشركة

تتوقع شركة مدينة مصر أن تتخطى نتائج مبيعاتها في عام 2023 حاجز الـ20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها.

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تحقيقها أرقامًا قياسية في المبيعات لتتخطى أهدافها لعام 2023 خلال الأشهر التسعة من العام، فقد حققت الشركة أهداف مبيعاتها المستهدفة لعام 2023 في شهر أغسطس، وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها التي تهدف لتنمية محفظة أراضيها المتنوعة، وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، والاستثمار في الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة لترسخ مكانتها الريادية وتنمية السوق العقارية المصرية.

حققت شركة مدينة مصر مبيعات تعاقدية للربع الثالث في عام 2023 تخطت إجمالي مبيعات أي سنة سابقة منفردة منذ نشأة الشركة، وتتوقع الشركة أن تتخطى نتائج مبيعاتها في عام 2023 حاجز الـ20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على نسب المبيعات فقط، ولكن امتدت إلى سرعة بيع أكثر من 2400 وحدة بمشروعات متنوعة لشركة مدينة مصر خلال فترات زمنية قصيرة. فقد تم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروع إيلان في سراي، التي تتكون من أكثر من 300 وحدة، بعد أن أطلقتهما شركة مدينة مصر في شهري مايو ويونيو بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما تم بيع الوحدات بالكامل في مشروع كلوب سايد بتاج سيتي الذي تتكون من أكثر من 1200 وحدة بقيمة 6 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أنه تم بيع المرحلة الرابعة في خلال شهر واحد فقط، وقد تم بيع جميع وحدات مشروع كيندا خلال الأشهر التسعة لعام 2023 بقيمة 1.9 مليار جنيه، أما المرحلة الأولى من مشروع راي بسراي فقد سجلت مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه، التي تم بيع وحداتها بإجمالي 350 وحدة خلال ستة أشهر.

وتعليقا على هذا الإنجاز، صرح المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "فخورون بالإنجازات التي تحققها الشركة هذا العام، والتي تعكس معدلات الأداء والنمو القوية التي وصلنا إليها بفضل جهود فريق العمل المتفاني واستراتيجيتنا الهادفة لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة تلبي مختلف احتياجات عملائنا وتوقعاتهم.

تدل هذه الأرقام القياسية على صلابة السوق العقارية المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، حيث تدفعنا إلى تحدي أنفسنا وزيادة أهدافنا لترسيخ مكانتنا الرائدة في صدارة سوق التطوير العقارية المصرية اعتمادًا على خبراتنا الممتدة لأكثر من ٦٤ عامًا".

الجدير بالذكر أنه تم بيع 80% من مشروع أوريجامي خلال شهر واحد فقط بعد طرحه من قبل شركة مدينة مصر في شهر أغسطس، وهو أول مشروع يطرح من قبل شركة مِنّكْ بعد استحواذ الشركة عليها، فقد تم بيع 320 وحدة بقيمة 3.5 مليار جنيه.

ويستوحى المشروع تصاميمه من فن الأوريجامي من الثقافة اليابانية التقليدية، ويتميز بتصاميمه البسيطة بجانب الاستغلال الأمثل للمساحات والأشكال والهندسة المعمارية الحديثة باللون الأبيض لخلق مجتمع بطابع مميز ومزيج فريد من الخطوط المرتبة والأشكال البسيطة التي تجذب العين لإرضاء جميع الأذواق.