"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الأمن القومى ومكافحة الإرهاب (فيديو)

تمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأمن، حيث شهدت البلاد فترة من الاستقرار الأمني تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولا تزال الدولة تبذل جهوداً كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية حتى تحولت إلى نموذج رائد في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي السياق، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود تحقيق الأمن القومي.. “مكافحة الإرهاب":

_ تنفيذ ضربات استباقية لقوات الجيش والشرطة ضد معاقل الإرهاب.

_تنفيذ العمليات النوعية مثل "حق الشهيد "و"سيناء 2018".

_استخدام التقنيات الحديثة في تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية".

_التنسيق مع الإنتربول لإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة.

_إدراج العناصر الهاربة خارج البلاد علي القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم.

_فكريًا: إطلاق المبادرات الرئاسية لتصويب الخطاب الديني.

_فكريًا: إنشاء عدد من الهيئات المختصة بتفنيد ودحض التأويلات المتطرفة للدين.

_تنمويًا: النهوض بالاقتصاد ومؤشراته.

_تنمويًا: اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.

_تنمويًا: إطلاق المشروعات التنموية وخاصة في سيناء.

_تشريعيًا: إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

_تشريعيًا: إصدار قانون مكافحة جرائم التقنية رقم 175 لسنة 2018.

_تشريعيًا: إصدار قانون تنظيم تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء رقم 95 لسنة 2015.

_تبني استراتيجية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

_إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الأجهزة الأمنية والمدنيين.

_صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الإرهابية.

_تقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمة لدعم أطفال أسر الضحايا.

_خارجيًا: تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

_خارجيًا: تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي.

_خارجيًا: تولي مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مايو 2023.