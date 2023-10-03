الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الشطة" تقود شخصًا للسجن المشدد 5 سنوات بالقاهرة

سجن
سجن

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقائه بمادة حارقة - شطة- بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه. 

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8179 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قذف على الأخير مادة حارقة - مسحوق شطة - قاصدًا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته إلا أن خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجرمه.

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