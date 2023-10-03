تحقيقات النيابة في ضبط موظف وآخر بمخدرات في كمين أمني بعين شمس

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط موظف مرموق وسائق متورطين في الاتجار بالمواد المخدرة في منطقة عين شمس.

العثور على حقيبة مخدرات ومبلغ مالي

وتبين من التحقيقات أن سيارة ملاكي تم استوقفها في كمين أمني وبداخلها ثلاثة أشخاص وتم تفتيش السيارة فتم العثور على حقيبة مخدرات ومبلغ مالي بحوزة أحدهم، فتم التحفظ عليهم.

وأدلى المتهم الأول أنه سائق خاص لدى الموظف وأنه يتاجر معه في المواد المخدرة ويروجها على تجار التجزئة وعلى عدد من المتعاطين مقابل عمولة مالية ونسب من التوزيع، وتبين أنهم يستقلون السيارة من خلال «تطبيق توصيل» القيادة بمقابل مادي.

وأعترف المتهم أن المبلغ المالي يقدر بـ 127 ألف جنيه من تجارة المواد المخدرة، وأن المخدرات عبارة عن شحنة تقدر بـ 20 طربة حشيش، فتم مصادرة المضبوطات والهواتف المحمولة، بينما أنكر الموظف حيازته للمخدرات أو أنه مالكها مؤكدًا عدم معرفته بها، فوجهت لهم النيابة العامة تهمة الاتجار.

حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرف مالك السيارة من سرايا النيابة.

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا يفيد ضبط سيارة بها مواد مخدرة ويستقلها ثلاثة أشخاص وتم التحفظ عليهما وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.