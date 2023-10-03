الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يلتقى الموسيقار العالمي عمر خيرت، بجمهوره، مساء اليوم الثلاثاء، من خلال حفل موسيقي ضخم، يحييه برفقة الأوركسترا الموسيقية الخاصة به بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل عمر خيرت "كامل العدد"

يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها الأسبوع الماضي، على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا وشباك التذاكر، التي انقسمت أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1160 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة فبمبلغ 710 جنيهات. 

برنامج الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلاله "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي و الهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهى:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

حفلات عمر خيرت الشهرية بالأوبرا 

ويقام الحفل ضمن سلسلة حفلات عمر خيرت الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، ما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

عمر خيرت حفل عمر خيرت بالأوبرا المسرح الكبير الأوبرا المصرية الموسيقار عمر خيرت كامل العدد

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