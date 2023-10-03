رئيس "مياه سوهاج" يلتقي بشركاء التنمية الأوروبيين لبحث رفع كفاءة محطات الصرف

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، بمسئولى المكتب الاستشاري الألمانى PMC لإدارة مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من بنك التعمير الألماني KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO، وحكومة جمهورية مصر العربية,

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور المهندس أندرياس قائد فريق العمل، والمهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس أسامة يونس الخبير الهيدروليكي، وذلك لمناقشة موقف مشروع صرف صحى أولاد عزاز ومنطقة المنياوى، وتأهيل المحطة الإنجليزى بمحطة مياه سوهاج غرب الجاري الإعداد لها، ودراسة إعادة تأهيل ورفع الكفاءة التصميمية لمحطات رفع الصرف الصحي بمركز ومدينة سوهاج وطهطا.

توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية



وأشار المهندس ابو ضيف محمد جبر رئيس وحدة المشروعات، أن المشروعات المخطط تنفيذها تستهدف توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط، أن الاجتماع تناول مناقشة دراسة إعادة تأهيل ورفع الكفاءة التصميمية لمحطات رفع الصرف الصحي رقم 5 بمدينة طهطاـوالتى تبلغ طاقتها التصميمية الحالية 65665 متر مكعب لكل يوم وتخدم 420 الف نسمة حتى عام 2044.

وكذلك محطة رفع صرف صحي رقم 6 الرئيسية بنزلة علي والتى تبلغ طاقتها التصميمية 69120 متر مكعب لكل يوم، وتخدم 555 ألف نسمة حتى عام 2044، هذا بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي رقم 1 الرئيسية بمدينة سوهاج، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 64800 متر مكعب لكل يوم وتخدم 560 ألف نسمة لعام 2044.