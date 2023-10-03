نصر عظيم.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى انتصار أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء فيها: “يسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور.. نسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة”.