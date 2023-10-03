الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

تحتفل محافظة الوادي الجديد اليوم بالعيد القومي الـ 64، الذي يصادف اليوم الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع يوم إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958م بدء إنشاء وادي مواز لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار، بهدف تخفيف التكدس السكاني في وادي النيل.

ويأتي احتفال أهالي الوادي الجديد في هذا اليوم بمناسبة ذكرى وصول أول قافلة لتعمير واستصلاح وزراعة الأراضي بالمحافظة والتي بدأت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطرق التي تربط بين واحات المحافظة، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام.

وفي عام 1961، أنشئت محافظة الوادي الجديد مركزين إداريين هما مركز الخارجة ومركز الداخلة ضمن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وفي 1992 تحولت الفرافرة إلى مركز إداري لتصبح للمحافظة ثلاث مراكز إدارية، بعد ذلك تحول مركز باريس ومركز بلاط إلى مركزين إداريين أيضًا، وبالتالي أصبح للمحافظة خمسة مراكز إدارية.

الوادي الجديد أكبر المحافظات مساحة وأقل سكانا

وتعتبر محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 440,098 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية. بالرغم من مساحتها الكبيرة إلا أن عدد سكانها لا يزيد عن 265,000 نسمة، مما يجعلها ثاني أصغر محافظات مصر سكانًا. وتتميز محافظة الوادي الجديد بصناعة الرسم بالرمال، منتجات البلح، الفنون التشكيلية، الأرابيسك، الخوص، الخزف والفخار، الكليم والسجاد.