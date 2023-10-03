الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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مصر

ضبط 107 أطنان مواد غذائية و4 أطنان نخالة مجهولة المصدر بالمنوفية

عاطف الجمال وكيل
عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

قامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية أعمالها في المرور اليومى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  ومحلات بيع وتصنيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (418) محضر تموينى متنوع ما بين (190) محضر مخالفات مخابز و(228) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

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تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 طن أرز، 2 طن سكر حر، 1،5 طن مكرونة، 600 عبوة بيروسول، 600 كجم جبنة بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية ميت خلف لحوزته كمية قدرها 4 طن نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية لحيازته كمية قدرها (100) طن زيتون مخللات تحت التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي شبين وقويسنا، بحوزتهم 550 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب وبدون مستندات ومجهولة المصدر.

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ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية محضر تمويني محلات بيع وتصنيع اللحو مخالفات نقص وزن بيع بأزيد من السعر الرسمي عدم الإعلان عن الأسعار صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية

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