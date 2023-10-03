بالأسماء.. قائمة المرشحين على جائزة نوبل فى الأدب لعام 2023

ينتظر الوسط الثقافي العالمي والعربي، خبر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، المقرر أن يكون الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة؛ بحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية.

المرشحون لجائزة نوبل للأدب 2023



يوجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية بارزة في مجال الأدب والثقافة، ومن بينهم: مارجريت أتوود، سلمان رشدى، هاروكي موراكامي، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، كما يتواجد اسم عربي وهو الكاتب الصومالي نور الدين فرح.

وكشفت الأكاديمية أنه سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023، الخميس المقبل، وذلك خلفا للأديبة الفرنسية الكبيرة آني إرنو والتي منحت الجائزة فى العام السابق 2022، ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11،659،016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً.

جائزة نوبل في الأدب

جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و"أظهر مثالية قوية" حسب وصف ألفريد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

وتفتح الجائزة، الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم، للفائز بها أبواب العالم وتسلط الضوء على المؤلف وعمله، ما يتيح له ترويجا على نطاق عالمي واعترافا دوليا.

ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ويعتمد مقدار المال الممنوح للفائز على الإيرادات التي جمعتها مؤسسة نوبل في ذات العام، إذا حصل أكثر من مرشح على جائزة نوبل، تُوزع المكافأة المالية على الفائزين بالتساوي فيما بينهم، أو يحصل أحد المرشحين على نصف الجائزة ويقتسم الفائزان الآخران النصف الآخر.