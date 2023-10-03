ضبط لصين قتلا سائقًا لسرقة توك توك فى سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك "، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.

تفاصيل القضية

بالانتقال وسؤال (والد المجني عليه – مقيم بدائرة المركز) قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "التوك توك" مع نجله بزعم توصيلهما، وأثناء سيرهما قاما بتهديده بسلاح أبيض للاستيلاء على المركبة، ولدى رفضه النزول قاما بالتعدى عليه وإصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقين – مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.