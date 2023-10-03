الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء فى بورسعيد (صور)

إقبال من الأجانب
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد

تفقد وفد سياحي أجنبي عدداً من معالم مدينة بورسعيد. وشملت الزيارة ساحة الشهداء “ميدان المسلة”، ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

ميدان المسلة 

وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد، وخصوصاً ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها.

كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد، وأكدوا إعجابهم الشديد بالمحافظة.

إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
إقبال من الأجانب على ساحة الشهداء في بورسعيد
سياح محافظ بورسعيد ميدان الشهداء بورسعيد جولة سياحية

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