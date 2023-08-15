الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة الحفلات الغنائية بالمحافظات والمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة

احمد سعد
احمد سعد

حالة رواج كبيرة تشهدها المحافظات هذه الفترة، بعدما تعاقد كبار المطربيين على إحياء عدة حفلات في أكثر من مدينة أبرزها الساحلية.

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في مدينة بورسعيد يوم الجمعة 18 أغسطس، ومن المنتظر أن يُقدم باقة مميزة من أغانيه الجديدة والقديمة.

ويستعد الفنان حكيم لإحياء حفل غنائي كبير، الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، على هامش فعاليات مهرجان العلمين 2023.

وتستعد عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز لحفلها الغنائي القادم في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ23 من أغسطس الجاري، على مسرح سيد درويش بأوبرا اسكندرية في الثامنة والنصف مساءً.

ويحيي الفنان خالد سليم حفلا غنائيًا بصحبة فرقته الموسيقية في الـ 23 من أغسطس الجاري على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

كما اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء، حيث تنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 أغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر، حيث سيتم تنظيم أكثر من 45 حفلة بمنطقة القلعه الشهيرة بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد حفلات القلعه تواجد عدد كبير من المطربين من ضمنهم “نسمة محجوب، مدحت صالح، هاني شاكر، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، لينا شمامان، غالية بن علي، على الحجار".

ومن الحفلات الهامة التى ينتظرها الجمهور حفل النجمة والمطربة أنغام، يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس، والتي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة حيث طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ فترة طويلة.

وتستعد فرقة كاريوكي، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً.

أحمد سعد الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العلمين الجديدة العلمين الجديد خريطة حفلات دكتورة نيفين الكيلاني

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