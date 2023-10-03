افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، افتتاح مصنع "وادي السيليكون" وخط إنتاج العلامة التجارية infinix، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

حضر الافتتاح اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، والذي يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يوميًا لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، بأيادى 65 عاملا مصريا مدربا على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفًا توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية.

من جهته؛ أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix بمصنع وادي السيليكون والذي يعد إنجازًا جديدًا للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي "تيدا – مصر" الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن 2 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزًا للأسواق الإفريقية، كما أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير في المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.

ولفت إلى أن مصنع وادي السيليكون المقام على مساحة 1350 متر مربع، هو بداية لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال التي نشجع تواجدها بالمنطقة وتحديدًا التي تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الهيئة لأنه قطاع صناعي واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية في الآونة الاخيرة.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، أن المصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول من السماعات الذكية والسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، مضيفًا أنه تم تأسيس المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المصنع يقوم بتصنيع كافة اكسسوارات شركة Transsion Holding الصينية العملاقة، وهي واحدة من أربع شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية في قارة إفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.

يشار إلى أن انفينيكس إحدى العلامات التجارية لإكسسوارات المحمول قد أعلنت سابقًا عن استمرارها في تصنيع منتجاتها في مصر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر "مصر تصنع الإلكترونيات".

وأعلنت الشركة أنها بدأت في تصنيع إكسسوارات الهواتف الذكية في مصر منذ منتصف العام الجاري 2023، من خلال الإنتاج التجريبي، عبر مصنع سيليكون فالي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، حيث صنعت أول سماعة tws بلوتوث متطورة في السوق المصرية XE22 والتي تم طرحها بالفعل في السوق المصرية تحت شعار "صنع في مصر".

جدير بالذكر أن مصنع وادي السيليكون حائز على شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و45001 ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك للوصول بالمنتج المصري إلى المستوى العالمي.

كما أن مصنع وادي السيليكون ينتج أيضا الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية وinfinix وoarimo و itel وكذلك منتجات العلامة التجارية UniTronics الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع.