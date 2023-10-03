الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد الباز: ندعم الرئيس السيسى لولاية جديدة لاستكمال خطى العبور للجمهورية الجديدة

أحمد الباز
أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد وطني نجح في تحويل مسار الدولة المصرية من انهيار وضعف خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى بناء وتنمية غير مسبوقة. ولهذا فهو يستحق كل الدعم لولاية جديدة، لاستكمال خطى العبور إلى الجمهورية الجديدة. 

الشعب المصري سيظل يدًا بيد للعبور من بؤر التحديات المتنامية إلى الجمهورية الجديدة

وأعرب الباز، في بيان له، عن سعادته بسرعة استجابة الرئيس السيسي لمطالب الشعب المصري الذي احتشد في الميادين، وإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، ليستكمل الوطن مسيرته في تحقيق الإنجازات والمشروعات العملاقة، ودعم أواصر الاستقرار، بفضل سواعد أبنائه وقدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي ساهمت في تقديم حلول للمشكلات والعقبات التي واجهت الدولة طيلة السنوات الماضية.

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الدولة المصرية خاضت حربًا كبيرة ضد الإرهاب

وأكد الباز أن الدولة المصرية خاضت حربًا كبيرة ضد الإرهاب، وتحملت تكلفة تلك المجابهة من دماء الشهداء، والتكلفة المادية، والمعنوية، وتغلبت على أكبر تحدٍ كان يواجه مصر، بل والعالم أجمع، بل واستطاعت الرؤية المصرية وضع روشتة لعلاج آفة الإرهاب وقدمتها للعالم أجمع، وما زالت تحارب براثن الإرهاب للجماعات المتطرفة سواء على أرض الواقع، أو في العالم الافتراضي والميليشيات الإلكترونية لتلك الجماعات، التي تستهدف تفتيت وحدة واستقرار هذا الوطن، وتحريض شعبه بصفة مستمرة ضد أي إنجاز يقام.

ولفت إلى أن احتفالات الشعب المصري اليوم بالميادين، بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تؤكد تمسك المصريين بذكرى النصر العظيم، وهو يوم لا يمكن لأي مصري أن ينساه، أو يغفل تضحية الجيش المصري في سبيل استرداد الدولة المصرية كاملةً، وعدم التفريط في أي ذرة تراب من هذا الوطن.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن المصريين سيظلون يفخرون بجيشهم وقيادتهم السياسية ويثقون فيها في مراحل الحرب والبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سيظل يدًا بيد للعبور من بؤر التحديات المتنامية إلى الجمهورية الجديدة.

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