بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.. أفلام سينمائية تعيد ذكرياتك

من خلال العدسات السينمائية يتنوع تصوير أنظمة التعليم سواء في المدارس أو الجامعات بطرق لا حصر لها، تقدم كل محاولة منظورًا فريدًا للتجارب والانتصارات اليومية للطلاب، كان بعضها كوميديًا والبعض الآخر مأساويًا.

مع بدء موسم العودة إلى المدارس، استمتع بمجموعة من الأفلام التي تتجول في قاعات المؤسسات التعليمية، لذا سواء كنت تستعيد ذكرياتك عن أيام الدراسة أو تستعد للعام الدراسي الجديد، فهذه الأفلام يجب عليك مشاهدتها.

صعيدي في الجامعة الأمريكية (1998)

مهد هذا الفيلم الطريق لجميع الأفلام التي تتمحور حول التعليم والطلاب، تدور أحداث الفيلم حول طالب حائز على منحة دراسية من قرية ريفية أثناء التحاقه بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يقدم الفيلم منظورًا فكاهيًا للصراعات التي يواجهها بسبب اختلاف الثقافات وانفتاح أنظمة التعليم الأجنبية في مصر.

الناظر (2000)

على خطى صعيدي، يتعمق هذا الفيلم الكوميدي في النظام التعليمي في المدارس الحكومية المصرية، والمشاكل المتواجدة من انفصال الطلاب عن الفصول الدراسية إلى المعلمين غير المؤهلين واستغلال أموال المدرسة، وعلى الجانب المشرق فإنه يوضح طرق رؤية تغيير واضح في النظام ويحفز الطلاب على التعلم.

الباشا تلميذ (2004)

من الحفلات إلى رجال الشرطة السريين الذين يحاولون كشف عصابة مخدرات، يقدم لنا هذا الفيلم توقعات عما تبدو عليه الحياة في الواقع، ويعتبر واحد من أشهر الأعمال الساخرة حتى الآن، حيث يسلط الضوء على فساد التعليم العالي في بعض الجامعات.

مرجان أحمد مرجان (2007)

هنا، نشهد مزيجًا ماهرًا من مختلف القضايا المجتمعية في الكليات، يركز الفيلم على حقيقة أن الثروة والسلطة لا يمكنهما تعويض افتقارك إلى الدرجة العلمية، مع تطور الأحداث نلتقي بمجموعة واسعة من الأشخاص الذين تقابلهم بالتأكيد في الحرم الجامعي.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة (2008)

يركز هذا الفيلم على حياة الأستاذ رمضان وهو مدرس محترم في قرية ريفية، بعد حصوله على وظيفة في المدينة الكبيرة للتدريس في إحدى المدارس الخاصة، تمر شخصية محمد هنيدي بصدمة ثقافية بسبب اختلاف الأنظمة التعليمية وتحرر الطلاب.