الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، طابور الصباح بمدرسة بورسعيد التجريبية ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، وذلك في ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح 

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، وتابع محافظ بورسعيد انتظام سير العملية التعليمية بفصول مدرستي (بورسعيد التجريبية بطرح البحر ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية)، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت

ووجه المحافظ للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس محافظة بورسعيد إقبالًا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.

محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة تجريبية
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الغياب العام الدراسي بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم

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