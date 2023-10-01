الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكل أنواع الأنشطة المتعددة، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، وعميد إسلام بهنساوي، مدير المركز التكنولوجي، لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

الأول من نوعه 

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المركز، خلال تلقي الخدمات للمواطنين، وحرص على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم في المركز الجديد وأداء العاملين بالمركز،  وأعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز،  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ويضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشئون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يسهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كل القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كل الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد حى المناخ اللواء عادل الغضان محافظ بورسعيد التراخيص مركز

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