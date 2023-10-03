الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 7 آلاف رأس أغنام ضد "طاعون المجترات" بالغربية

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 7 آلاف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من الأغنام والماعز، يبلغ 41 ألفًا و688 رأس تقريبًا.

ودعا "أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

ضبط 119 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية 

وضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 119 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 119 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

طاعون المجترات الصغيرة الثروة الحيوانية منتهية الصلاحية للمستلزمات البيطرية الأمن الغذائي المصري

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