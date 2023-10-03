الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة 13 ألف شرطي.. وزير الداخلية التركي يطلق عملية أمنية لمكافحة الإرهاب

وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، الثلاثاء، عن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في مختلف مدن  تركيا.

وأوضح "يرليكايا "أن تلك العملية يشارك فيها أكثر من 13 ألف عنصر من القوات الأمنية التركية، مضيفا أنه تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين.

تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا

وقال وزير الداخلية التركي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "بداية من الساعة 08:30، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها 13440 من أفراد الأمن، تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".

كما أعلن الوزير عن اعتقال 55 شخصا على الأقل، في مناطق مختلفة يشتبه في تورطهم في تنظيمات وأعمال إرهابية، يأتي ذلك عقب يومين من التفجير الإرهابي الذى وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

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تركيا تقصف 20 هدفًا للعمال الكردستاني في شمال العراق

وشنت طائرات تركية قصفا علي عدة قرى في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق معقل حزب العمال الكردستاني، وفقا لشبكة رووداو الكردية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد عن أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه عناصر تابعة للحزب.

وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد.

وشنمجهولان، الأحد، هجومًا بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية، إن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا.

وزير الداخلية التركي تركيا مكافحة الإرهاب التنظيمات الإرهابية حزب العمال الكردستاني

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