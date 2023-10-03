الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات

حريق داخل السوق التجارية
حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب،  دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق سوق السيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية حريق السوق التجاري مسجد السيدة زينب شرطة النجدة

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