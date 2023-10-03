مدينة عالمية وميناء تجارى ومحطات تحلية.. مشروعات كبرى لتنمية الساحل الغربى بمطروح

وضعت الدولة مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

إنشاء مدينة العلمين الجديدة

تعتبر مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الاول، حيث تم إنشاء مدينة من مدن الجيل الرابع علي مساحة إجمالية 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة بتكلفة 2 مليار جنيه.

تتكون المدينة العالمية من عدة مناطق وهي منطقة بحيرة العلمين (حي الفنادق)، ومركز المدينة، والحي السكني المتميز، وحي حدائق العلمين ومرسى الفنار ومركز المؤتمرات، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض، أما منطقة الفنادق ستضاهي أبرز مناطق الأبراج في المنطقة حيث بلغ إجمالي مساحة الفنادق 296 فدائًا.

كما تضم ايضا مدينة العلمين الجديدة " الحي اللاتيني، المنطقة التراثية، جامعة العلمين الدولية، منطقة الأبراج الشاطئية، بحيرة العلمين، كورنيش العلمين. الإسكان الاجتماعي، الداون تاون".

مدينة رأس الحكمة

رأس الحكمة هي قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح وتقع على الساحل الشمالي، وتتمتع بشواطئ فيروزية ساحرة.

وقد وضعت الدولة مخططا لإنشاء مدينة رأس الحكمة، والتى تنعكس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية.

ميناء جرجوب

تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والذي يضم 970 مترًا ميناء تجاريا للحاويات. و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن مما يسهم في عمليات التصدير والاستيراد.

إنشاء محطات تحلية

عانت محافظة مطروح لعقود طويلة من مشكلة نقص مياه الشرب، خاصة خلال فصل الصيف، حيث كان الاعتماد الكلي على مياه النيل بعد ترشيحها بمحطات الإسكندرية ومحطة جنوب العلمين، ووضعت الدولة خطة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين كافة وحل أزمات مياه الشرب.

وتم إنشاء 8 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة مطروح، بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترا مكعبا لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدي براني والسلوم وذلك لسد الاحتياجات من مياه الشرب لأهالى تلك المناطق.