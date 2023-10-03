الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور

هجوم إسرائيلي
هجوم إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بشنّ إسرائيل هجومًا جويًا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23:50 من مساء الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات لوسائل إعلام محلية فيديوهات قالوا إنه للهجوم الإسرائيلي الذي وقع مساء الإثنين في دير الزور.

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