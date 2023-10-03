احتفالات أكتوبر تتحول لمظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسى فى السويس (فيديو)

تحولت احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس، لمظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسي قبل إلقاء الرئيس الخطاب المرتقب.

وهتف جمهور الحفل الذي أقيم بميدان إسماعيل ياسين بهتافات تدعوا الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وشهدت الساحة المواجهة لميدان إسماعيل ياسين إقبال عشرات الآلاف من سكان السويس للاستمتاع بالاحتفالية التي تقام إحياءً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

و توافد عشرات الألاف على الاحتفالية التي أقيمت بميدان إسماعيل ياسين بأول الكورنيش الجديد، للمشاركة في احتفالات مصر بالسويس الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر.

وحملت الاحتفالات في السويس طابعًا خاص، حيث تحتفل السويس بالعيد القومي لمصر، وتستعد للاحتفال بالعيد القومي للمدينة الباسلة بذكرى ملحمة رجال وفدائي المقاومة الشعبية مع رجال القوات المسلحة ومنع العدو الصهيوني من الوصول للقاهرة عن طريق الثغرة بطريق السويس.

وتفاعلت الجماهير التي بدأت في التوافد قبيل الغروب مع أنغام السمسمية الآلة الشعبية الأولى في السويس ومدن القناة الثلاث.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضًا فنية حازت على إعجاب الحضور، واستمرت الاحتفالات حتى منتصف الليل سط أجواء عمتها البهجة.

والتف المواطنون حول الشاشة العملاقة التي عرضت خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن خلاله الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة.

كلمة الرئيس السيسي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من التعرض لسيل من الأكاذيب والافتراءات الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك من قِبل «الأشرار الذين بدأوا منذ سنوات مسلسل كذب وافتراء وبهتان وتشكيك فى كل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود».

جاء ذلك فى مداخلة للرئيس خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومى» في إطار مؤتمر «حكاية وطن»، حيث قال إن أحداث ٢٠١١ شهدت أحداث عنف ومخططات لهدم جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه حذر آنذاك- وكان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية- من تفكيك روابط الدولة المصرية.

وأوضح: «الناس اللى قعدت معايا فى ٢٠١١ قلتلهم: (الدولة المصرية الروابط بتاعتها اتفكت، فالدولة بمؤسساتها عبارة عن أحزمة تحكم الحماية والأمن بداية من مؤسسة الرئاسة إلى الدستور والمؤسسات البرلمانية والوزارات المختلفة، وكل مؤسسة بيتم استهدافها أنت بتفك حاجة في الدولة.. لكن كانوا مش مستوعبين)».

احتفالية السويس

احتفالية السويس

احتفالية السويس

احتفالية السويس

احتفالية السويس