الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "مصر الحديثة" يعلن دعمه وتأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

حزب مصر الحديثة
حزب مصر الحديثة

عبر حزب “مصر الحديثة” عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين بالإعلان عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب، في بيان له، دعمه الكامل للرئيس فى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم.

السيسى يستجيب لنداء الملايين ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، 2 أكتوبر ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال في خطاب تليفزيوني موجهًا رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأضاف قبل إعلان الفقرة دي هقول: "نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني".

وتابع: "ألبي نداؤكم مرة أخرى وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم".

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