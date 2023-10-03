الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب باهر غازى لصالون التنسيقية: مؤتمر "حكاية وطن" كشف حساب من الحكومة للشعب كى يحكم بنفسه

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر حكاية وطن، كان عبارة عن كشف حساب تقدمه الحكومة لجموع الشعب المصري، لكي يتأكد الشعب مما تم في الـ10 سنوات الماضية، من كبرى المشروعات.

وأضاف “غازي”، خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، أن مشروعات البنية التحتية كانت ضرورية جدا للاستثمار، خاصة الطرق والمحاور، التي بنيت خلال الفترة الماضية.

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تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة

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بدء صالون التنسيقية حول "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" ( فيديو)

مؤتمر حكاية وطن 

وأكد على أن الثلاثة أيام، فترة المؤتمر، كانوا كشف حساب مفصل من الحكومة مقدم للشعب، كي يحكم الشعب بنفسه.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية، قامت بدور كبير في صناعة الإنجازات، رغم أنها حدثت في وقت قليل، مؤكدا على أن الإنصاف يقتضي المقارنة بين ما حدث سابقا وما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية.

كما أكد غازي، على أن الأرقام والمشروعات خير دليل على حجم الإنجاز السريع والدور القوي، الذي قامت به القيادة السياسية.

وأدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو التنسيقية، وأحمد عبد العزيز، عضو التنسيقية.

الدكتور باهر غازي حكاية وطن الشعب المصري المشروعات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البنية التحتية

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