الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: النصر يعتمد على التعاون

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في العاصمة الأوكرانية أن أمد الحرب في أوكرانيا يعتمد على الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها.

وقال زيلينسكي حسبما أوردت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، إن "نصرنا يعتمد بشكل مباشر على تعاوننا، كلما اتخذنا معا خطوات قوية وتستند إلى مبادئ، كلما اقتربت هذه الحرب من النهاية".

وللمرة الأولى يُعقد اجتماع لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل. ووصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اجتماع اليوم "بالحدث التاريخي" الذي يبعث رسالة دعم قوية لبلاده. 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاصمة الأوكرانية أوكرانيا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي

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