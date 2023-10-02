الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة بصالون التنسيقية: "التجمع" أيّد الرئيس لأول مرة في تاريخ حزب

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب

قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع إنه لكي نتحدث عن دولة 30 يونيو علينا أولا أن ننظر لما قبل 30 يونيو وما حدث من إرهاب في سيناء، التي لم تكن على الخريطة، في حين أنها الآن على الخريطة ودفع بها الملايين من أجل التنمية.

أضافت مارسيل، خلال مشاركتها في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، أن الدولة المصرية، عملت على مجموعة من المشروعات، خلال الـ10 سنوات الماضية، منها التوسع الأفقي في العاصمة الإدارية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، التي وصلت لـ27% في البرلمان، في حين أنها لم تتجاوز 7% سابقا.

وأشارت إلى تمكين الشباب المصري في الحياة السياسية، ومنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تتيح المشاركة لكافة الفئات والتنوعات الفكرية. 

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بدء صالون التنسيقية حول "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" ( فيديو)

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التنسيقية تنظم صالونًا نقاشيًا حول "حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية"

كما أكدت مارسيل سمير أن مصر بها أكبر مشروع قومي في العالم للتنمية ألا وهو مشروع حياة كريمة.

أشارت إلى تأييد حزب التجمع، الذي تنتمي إليه، للرئيس السيسي، لأول مرة في تاريخه، مشيرة لوجود مجموعة من التحديات التي يعرفها الرئيس ويدرك أهميتها بالنسبة للمواطن، قائلة: لأول مرة في تاريخ حزب التجمع نؤيد الرئيس بسبب التحديات.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو التنسيقية، وأحمد عبد العزيز، عضو التنسيقية.

النائبة مارسيل سمير مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الخريطة حكاية وطن العاصمة الإدارية

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