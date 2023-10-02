نائبة تقود مسيرة من قيادات وأعضاء النقابة العامة للبنوك لدعم السيسي

قادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، الإثنين، مسيرة من قيادات وأعضاء النقابة العامة من المحافظات.

وتحركت المسيرة من أمام مقر البنك الزراعي المصري حتى ميدان الجلاء للإعلان عن دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

وأكدت سولاف أن الآلاف من أعضاء النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية يجددون الثقة في الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، كقائد لثورة 30 يونيه التي أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات، ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.