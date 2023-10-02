"الدستور" ترصد فرحة المواطنين بالبحيرة عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات

شهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، هتافات من أهالي المحافظة عقب إعلان رئيس الجمهورية ترشحه لفترة رئاسية مقبلة، إذ أطلقت الألعاب النارية في أرجاء المحافظة.

وعبّر المواطنون عن فرحتهم عقب بذلك القرار إذ وصوفه بالقرار الصائب، وأكد المهندس وليد أمين صقر مهندس بمدينة الدلنجات أنه أتى إلى مدينة دمنهور من أجل المشاركة في حفل تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، معبرًا عن فرحته بقرار الرئيس.

وأضاف قائلا: « كمل يا ريس وأحنا معاك»، مشيرًا إلى أن حجم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس كبيرة ولا نستطيع حصرها لاسيما مبادرة القرن كما أطلق عليها مبادرة حياة كريمة التى استطاعت نقل الريف المصري وتحوليه إلى مجمع خدمات متكاملة، وكذلك المساهمة في رصف الطرق، والاهتمام بجميع الخدمات التي تخص المواطن من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة.

بينما عبّر محمود عيسى مدير إدارة كوم حمادة التعليمية السابق عن سعادته الكبيرة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعزمه عن الترشح لفترة رئاسية قادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس هو صانع قطار التنمية الحديثة قائلا « أن السيسي هو محمد علي هذا القرن».

كما طالب عيسي الشعب المصري بالوقوف خلف قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل المساهمة في استمرار في قطار التنمية التى تشهده مصرنا الحبيبة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد مظاهرة حب وتأييد للرئيس وشكر على ما كل ما تم إنجازه من مشروعات عملاقة.

