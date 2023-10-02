حصاد "التخطيط" اليوم: ختام برنامج إدارة المشروعات بالتعاون مع معهد الحوكمة

شهد حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمّة.

ونظمت الوزارة حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بدورتيه أساسيات إدارة المشروعات والرخصة الدولية لإدارة المشروعات، الذي تم لعدد 96 من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة بريسك.

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