"التخطيط" تُنظم حفل ختام برنامج إدارة المشروعات بالتعاون مع معهد الحوكمة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بدورتيه أساسيات إدارة المشروعات والرخصة الدولية لإدارة المشروعات، والذي تم لعدد 96 من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة بريسك.

ختام تدريب إدارة المشروعات

حضر حفل الختام.م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد د. سلوى طبالة، استشاري الحوكمة ‏م. عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك. وأدار جلسة حفل الختام د. خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية واستشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية.



وأشار.م. خالد مصطفى، إلى أهمية بناء القدرات والتدريب، مؤكدًا الحرص على أن تكون نتائج هذا البرنامج نموذجية من حيث تقديم مهارات وبناء قدرات بشكل يرتبط بالعمل الأساسي لوزارة التخطيط والجهات التابعة، موضحًا أن البرنامج يعد نموذج متميز للشراكة بين جهات عديدة حكومية وغير حكومية ودولية وقطاع خاص.

وأكدت د. شريفة شريف، أن برنامج إدارة المشروعات يعد واحد من أهم البرامج التدريبية التي شارك بها المعهد هذا العام، موجهة الشكر لجميع القائمين على البرنامج.

شهادة معتمدة لإدارة المشروعات



وأشارت د. سلوى طبالة، إلى أهمية وجود برنامج بشهادة معتمدة لإدارة المشروعات، مشيدة بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة.

وأوضح م. عماد عزيز، أن الاختبارات القبلية التي تم عقدها قبل البرنامج، وتلك التي عُقدت بعد انتهاءه؛ قد أسفرت عن نتائج متميزة أعلى من المتوقع، مشيدًا بجهود كافة المتدربين خلال التدريب. كما أشار إلى أن التدريب اعتمد على تدريس المواد العلمية الدولية المتخصصة في إدارة المشروعات والرخصة الدولية.