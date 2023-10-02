حبس سائق فى اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالي، بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، والمبلغ من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.