الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق فى اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالي، بقصد الإتجار فيها.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالى.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، والمبلغ من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

القاهرة حبس سائق مخدر الحشيش الاتجار

مواد متعلقة

حبس شخص تعدى على عامل بسلاح ناري بسبب خلافات مالية

تجديد حبس عصابة سرقة أعمدة الإنارة بالوراق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً