الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على نغمات "تسلم الأيادي".. مسيرات تأييد حاشدة لدعم الرئيس بالكوربة (فيديو)

مسيرة دعم الرئيس
مسيرة دعم الرئيس

احتشد آلاف المواطنين في ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وعلى نغمات اغنية الفنان حسين الجسمي “تسلم الأيادي”، شارك ذوو الهمم وكبارالسن في مسيرات الدعم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين لافتات الدعم تنوعت بين “كمل مسيرتك” وكلنا معاك".

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة

الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين نظم مسيرة حاشدة  لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عام 2014، يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس خرج فيها المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة بشارع التحرير في ميدان الدقي بمحافظة الجيزة، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة “2023 - 2024”، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها:" أحنا معاك يا سيسي".

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