الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تحية لأرواح الشهداء| السيسى: استرددنا أرضنا من براثن جماعة الغدر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إننا ما حققناه، نحن المصريين، ملحمة تاريخية حينما تجاوزنا اليأس واسترددنا مصرنا العزيزة من براثن جماعة الغدر والظلام وتجاوزنا التحدي، كي نعيد بناء دولتنا ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية.

وتابع الرئيس، خلال حديثه بـ"حكاية وطن":"واجهنا إرهابًا غاشمًا أراد النيل من عزائمنا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء أبنائنا الشهداء".

وواصل: "اسمحوا لي بأن إحنا موجوين بفضل تضحيات أبنائنا الشهداء ونقف لهم لأسرهم عشان نقول لهم اننا أبدًا لن ننسى لكم أبدًا ما قدمتموه من أجل استقرار البلد".

عبد الفتاح السيسي حكاية وطن الشهداء

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