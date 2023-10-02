الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي البحيرة في ميدان جلال قريطم: "كلنا معاك ياريس"

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

يشهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، تجمعًا جماهيريًا هائلًا للأهالي، وجاء هذا التوافد لتقديم الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسط اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة لضمان سلامة المواطنين وحفظ النظام العام، ويشهد الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد  احتفالات المواطنين بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور والقيام بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 

وحشدت الآلاف من سكان محافظة البحيرة، بما في ذلك مراكز ومدن وقرى مختلفة، في ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، في عصر يوم الاثنين، للمشاركة في الاحتفالات التي تقام في مصر بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

 تأتي هذه المشاركة في إطار دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.
 

مسيرات داعمة للرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة 

قامت العديد من القوى السياسية بتنظيم مسيرات داعمة للرئيس، حيث انتشرت في شوارع مدينة دمنهور وحمل المشاركون أعلام مصر وصورًا للرئيس مع عبارات تأييد ودعوة لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد زادت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة  من تواجدها في المنطقة المحيطة بميدان جلال قريطم، لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حفل غنائي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 

ومن ناحية  أخرى يتم إقامة حفل غنائي كبير  على هامش الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك تأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ويقوم بإحياء الحفل الغنائى بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور  الفنان مصطفى قمر، والفنان حمادة هلال والنجمة هدى.

انتخابات الرئاسة تأييد الرئيس بالبحيرة تأييد الرئيس للانتخابات الرئاسية احتفالات أكتوبر محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

وعكة صحية شديدة.. القصة الكاملة لمرض الدكتور هاني الناظر وطلب نجله بالدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً