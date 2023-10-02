أهالي البحيرة في ميدان جلال قريطم: "كلنا معاك ياريس"

يشهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، تجمعًا جماهيريًا هائلًا للأهالي، وجاء هذا التوافد لتقديم الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسط اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة لضمان سلامة المواطنين وحفظ النظام العام، ويشهد الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد احتفالات المواطنين بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور والقيام بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وحشدت الآلاف من سكان محافظة البحيرة، بما في ذلك مراكز ومدن وقرى مختلفة، في ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، في عصر يوم الاثنين، للمشاركة في الاحتفالات التي تقام في مصر بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

تأتي هذه المشاركة في إطار دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.



مسيرات داعمة للرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

قامت العديد من القوى السياسية بتنظيم مسيرات داعمة للرئيس، حيث انتشرت في شوارع مدينة دمنهور وحمل المشاركون أعلام مصر وصورًا للرئيس مع عبارات تأييد ودعوة لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد زادت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من تواجدها في المنطقة المحيطة بميدان جلال قريطم، لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حفل غنائي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

ومن ناحية أخرى يتم إقامة حفل غنائي كبير على هامش الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ويقوم بإحياء الحفل الغنائى بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور الفنان مصطفى قمر، والفنان حمادة هلال والنجمة هدى.