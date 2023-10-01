الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتول داخل منزله

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من جهودها من أجل المساهمة في كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر داخل منزله بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وبه جروح متهتكة بالرأس وكدمات بالوجه والجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، وبلاغ من مرفق إسعاف البحيرة يفيد بورود حالة إغماء داخل منزل عبد الحليم مبروك، بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وتبين عند الوصول إلى المكان أنها حالة وفاة وبها شبهة جنائية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على "مؤمن رمضان عبد الحليم" 23 سنة مقيم بقرية شبرا النونة التابعة مركز إيتاي البارود ومصاب بجروح متهتكة بالرأس وكدمات شديدة بالوجه والجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة قرر عبد الرحمن قنصوى وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شتا مدير النيابة تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور وسكرتاية عبدالقادر الصعيدي التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة مع عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة

كما أمر العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.