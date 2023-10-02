وصول مصطفى كامل إلى الزقازيق لإحياء احتفالية تأييد الرئيس السيسى

وصل الفنان مصطفى كامل، نقيب موسيقيي مصر، لميدان محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، استعدادًا لإحياء حفل انتصارات أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، ومن المقرر أن يحيى الاحتفالية الفنان مصطفى كامل والفنانة شذى.

وتشهد الاحتفالات حالة من الاستنفار الأمنى المكثف من قبل رجال الشرطة والأمن المركزى، كما تسهم مديرية الصحة وأطباؤها وسياراتها لتأمين الاحتفالات.

استمرار توافد الأهالي على الميدان لتأييد الرئيس

ويستمر توافد المئات من أهالى محافظة الشرقية على ميدان المحافظة بمدينة الزقازيق، حاملين أعلام مصر، ومرددين هتافات تطالب الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وقامت النساء بالزغاريد وتصل المسيرات بالأعلام المشاركة فى الاحتفال.

جمع المواطنين دليل تأييد الرئيس

وقال النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري على قدر عالٍ من الوعي لممارسة حقوقه السياسية، وأهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.

كما أكد عبدالجواد أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات، لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرًا الى أن الحزب كانت لديه الثقة في القيادة السياسية معلنًا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف كل أعضائه وكوادره فى محافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات بمقرات الشهر العقاري، واليوم نؤكد على دعمنا للرئيس بكل ميادين مصر.