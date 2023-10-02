الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

بى بى تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط

جريدة الدستور

أعلنت بى بى عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022.

حصلت بى بى على حقوق التنقيب بنسبة 33 % مع شركة قطر للطاقة بنسبة 33% وشركة إينى الإيطالية القائم بالأعمال بنسبة 34 %. يقع امتياز) EGY-MED-E8 امتياز شرق بورسعيد (على بعد حوالى ٥٠-٩٠ كيلومتر من مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 2620 كيلومتر مربع على عمق يصل الي ٧٠٠ متر. يتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافي واحد وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة.

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية الفوز بمنطقة امتياز شرق بورسعيد، قائلًا: "في العام الماضي، فازت شركة بي بي بأربع مناطق جديدة وقامت بالتوسع في أحدي مناطق الامتياز القائمة. الفوز بمنطقة امتياز أخرى هذا العام يؤكد من جديد علي التزام بي بي لإضافة المزيد من الاحتياطيات الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر عن طريق تعظيم فرص الاستكشاف القريبة من مواقع البنية التحتية القائمة."

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