الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام نصار لـ"الدستور": مبسوط بالمشاركة في حكاية الفريدو

حكاية الفريدو
حكاية الفريدو

حققت حكاية "الفريدو" من مسلسل “55 مشكلة حب”، للراحل الدكتور مصطفي محمود، انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد الدور المختلف الذي قدّمته الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، وتصدر من خلاله منصة البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وأعرب المخرج عصام نصار، مخرج حكاية الفريدو، عن سعادته بالمشاركة في الحكاية "الفريدو"، نافيا ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صعوبة تصويرها.

وتابع “نصار” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “لم نجد أي صعوبة أو معوقات في التصوير خاصةً أن الشركة المنتجة سهلت كل هذه الأمور”.

وأضاف عصام نصار: "الشغل مع الفنان أحمد فهمي وإلهام شاهين كان احترافيًا.. الناس تتعلم منهم الالتزام"، واختتم: “اتمني الحكاية تعجب الناس”

بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض حلقات مسلسل ألفريدو على قناة ON

أبطال حكاية ألفريدو

الحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

حكاية الفريدو الفريدو 55 مشكلة حب المخرج عصام نصار عصام نصار

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