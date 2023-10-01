مواعيد عرض مسلسل الفريدو والإعادة عبر قناة ON دراما وON من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور الآتية:

مواعيد عرض مسلسل الفريدو والإعادة عبر قناة ON وON دراما

قصة المسلسل

حكاية مسلسل الفريدو، هى واحدة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يتم الإعداد له لتقديمه فى شهر رمضان القادم 2024

موعد عرض مسلسل الفريدو عبر قناة ON

يعرض مسلسل الفريدو من يوم الأحد إلى يوم الخميس عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا، بينما الإعادة الثانية تكون في الثانية عشرة ظهرا.

موعد عرض مسلسل الفريدو عبر قناة ON دراما

يتم عرض الفريدو عبر أون دراما عرض أول في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى تكون في 10 صباحا، والإعادة الثانية في الخامسة مساء.

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قصة المسلسل الفريدو

مسلسل الفريدو مكونة من 10 حلقات والمسلسل مأخوذ عن كتاب اسمه "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته.

وشارك في تأليف وكتابة الحلقات لمسلسل الفريدو الكاتبة سارة مصباح وإخراج عصام نصار، ومسلسل حكاية الفريدو من إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة الفريدو

تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومن إخراج عصام نصار.

أبطال مسلسل الفريدو

الفريدو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى يواصل القائمون على المسلسل تصوير الحكاية الثانية والتي تحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، ملك قورة، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد الخبيرى على أن ينطلق عرضها بعد انتهاء عرض "الفريدو" على قناة ON كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة حكاية من حكايات العمل وتحمل اسم "روحى فيك" مقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.