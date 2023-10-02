أحمد شيبة يحيي حفل انتصارات أكتوبر المجيدة بمطروح (صور)

بدأت منذ قليل، احتفالات أكتوبر بمرسى مطروح، حيث أحيا أولى فقرات الحفل الفنان أحمد شيبة بشارع الإسكندرية بوسط المدينة.

وبدأ شيبه الفقرات الفنية بأغانى وطنية وسط عن مصر وانتصارات اكتوبر وسط حشد كبير.

جاء ذلك بحضور نواب البرلمان والشيوخ والعمد والمشايخ والعواقل ومئات من أبناء المحافظة.

وكانت قد شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، توافد المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة رافعين اعلام مصر ولافتتات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لفترة رئاسة ثالثة.

حشود تأييد ودعم الرئيس

وعلى أنغام الأغانى الوطنية.. هتف أبناء مطروح لتأييد ودعم الرئيس تضمنت “يا سيسي يا بلاش واحد غيرك مينفعناش.. كمل يا سيسى واحنا معاك.. تحيا مصر”.

الوقوف دقيقة حداد

بدأت الاحتفالات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء درنة الليبية والمغرب ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

أحمد شيبة

أحمد شيبة

أحمد شيبة