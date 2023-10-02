برقية تأييد ودعم الرئيس.. بدء الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمطروح

بدأت منذ قليل، احتفالات محافظة مطروح للاحتفال بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة بشارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح بحضور عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح وأهالي الـ8 مراكز من الشباب وكبار السن والأطفال.

الوقوف دقيقة حداد

بدأت الاحتفالات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مدينة درنة بدولة ليبيا الشقيقة ودولة المغرب ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

دعم وتأييد الرئيس

وخلال الاحتفالات بعث أبناء مطروح برقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسة ثالثة وسط هتافات المواطنين.

وفى السياق ذاته شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، توافد المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة رافعين أعلام مصر ولافتات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لفترة رئاسة ثالثة.

حشود لتأييد ودعم الرئيس

وعلى أنغام الأغانى الوطنية.. هتف أبناء مطروح لتأييد ودعم الرئيس تضمنت “يا سيسي يا بلاش واحد غيرك مينفعناش.. كمل يا سيسى واحنا معاك.. تحيا مصر”.

حشود لتأييد ودعم الرئيس

حشود لتأييد ودعم الرئيس

حشود لتأييد ودعم الرئيس

حشود لتأييد ودعم الرئيس