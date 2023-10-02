سامح شكرى: أهل الشر يستهدفون مصر ولكنها بعيدة المنال

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لعبت دورًا مهمًا في ملف التصدي للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بثقافتها وتراثها تجعلها تستقبل أشقاءها وتوفر لهم متطلبات الحياة.

أضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي أن مصر لم تنشئ مراكز احتجاز لضيوفها، لكن تتحمل عبئا كبيرا ورغم ذلك لم تبتز أيا من الشركاء لدفع هذه الأعداد الكبيرة من الضيوف لعبور المخاطر المرتبطة بالبحر المتوسط.

وتابع في ملف الإرهاب والمخاطر، "ما زال أصحاب الشر يستهدفون الجائزة الكبرى مصر، لكنها بعيدة المنال، فلنا تجربة فريدة بتضحيات القوات المسلحة والشرطة والمواطنين في التصدي للإرهاب".