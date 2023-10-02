الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: مصر أقامت علاقات مع دول الاتحاد الأوروبى بعيدة عن المشروطية

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

قال سامح شكرى وزير الخارجية إنّ مصر أقامت علاقات على المستوى المفوضية الأوروبية ودولها وهي مجموعة مهمة من الدول يتم تبادل الرؤى حول القضايا الثنائية في القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات ليس فيها إملاء أو مشروطية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين “الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس السيسي جلسة الدفاع والأمن القومي: “كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية القبرصية المصرية اليونانية في منطقة شرق المتوسط وفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاثة على أسس وجذور تاريخية بين الدول الثلاثة”.

 

شكرى المفوضية الاوروبية سامح شكري الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً