وزير الخارجية: مصر أقامت علاقات مع دول الاتحاد الأوروبى بعيدة عن المشروطية

قال سامح شكرى وزير الخارجية إنّ مصر أقامت علاقات على المستوى المفوضية الأوروبية ودولها وهي مجموعة مهمة من الدول يتم تبادل الرؤى حول القضايا الثنائية في القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات ليس فيها إملاء أو مشروطية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين “الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس السيسي جلسة الدفاع والأمن القومي: “كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية القبرصية المصرية اليونانية في منطقة شرق المتوسط وفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاثة على أسس وجذور تاريخية بين الدول الثلاثة”.