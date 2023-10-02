الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

معلنًا دعمه للرئيس السيسي.. مواطن: "كلنا معاك ياريس" (فيديو)

مواطن مصري
مواطن مصري

توافد آلاف للانضمام لمسيرات الدعم التي انطلقت بمحافظات الجمهورية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة.

وقام آلاف المواطنين اليوم الإثنين، بتوقيع استمارات التأييد بمكاتب التوثيق في الشهر العقاري، لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال أحد المواطنين: "كمل يا ريس إحنا بنحبك ومعاك وفي ضهرك لاستكمال المسيرة.. مصر كلها معاك".

 

أبرز إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي:

- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

انتهاء تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم ومن أهمها:

-تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.

-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه

- مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كيلومتر

محاور النيل

- تم تنفيذ (13) محورا ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه.

- تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد(225 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع.

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